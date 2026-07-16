Турция предложила Украине и РФ перемирие в двух сферах

Фидан предлагает частичный мораторий на боевые действия

Глава МИД Турции заявил, что главной целью его страны является полное прекращение войны между Россией и Украиной.

"Если это невозможно, можно объявить мораторий на боевые действия в нескольких критически важных областях, имеющих значение как для Украины, так и для России, а также для всех стран", - отметил Фидан.

Он призвал стороны воздержаться от ударов по двум направлениям, касающимся безопасности:

в Черном море,

в энергетике.

Видео: совместная пресс-конференция в Киеве министров иностранных дел Украины и Турции (facebook.com/UkraineMFA)

Сибига поблагодарил Турцию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Киеве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Стороны провели детальные переговоры по:

двусторонней и международной повестках дня,

мирных усилиях,

роли США и Европы,

действенных мирных предложениях Украины.

Сибига отметил важную многолетнюю роль Турции в мирном процессе и выразил убеждение, что ее потенциал может быть привлечен и в дальнейшем.