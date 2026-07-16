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Турция предложила Украине и РФ перемирие в двух сферах

18:35 16.07.2026 Чт
2 мин
МИД Турции снова призвал к прекращению войны РФ против Украины
aimg Елена Бджола
Фото: министры иностранных дел Украины и Турции Андрей Сибига и Хакан Фидан в Киеве (facebook.com/UkraineMFA)

Турция выступает за мораторий на боевые действия в двух сферах, которые являются ключевыми не только для России и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на пресс-конференции в Киеве 16 июля, передает МИД Украины в Facebook.

Фидан предлагает частичный мораторий на боевые действия

Глава МИД Турции заявил, что главной целью его страны является полное прекращение войны между Россией и Украиной.

"Если это невозможно, можно объявить мораторий на боевые действия в нескольких критически важных областях, имеющих значение как для Украины, так и для России, а также для всех стран", - отметил Фидан.

Он призвал стороны воздержаться от ударов по двум направлениям, касающимся безопасности:

  • в Черном море,
  • в энергетике.

Видео: совместная пресс-конференция в Киеве министров иностранных дел Украины и Турции (facebook.com/UkraineMFA)

Сибига поблагодарил Турцию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Киеве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Стороны провели детальные переговоры по:

  • двусторонней и международной повестках дня,
  • мирных усилиях,
  • роли США и Европы,
  • действенных мирных предложениях Украины.

Сибига отметил важную многолетнюю роль Турции в мирном процессе и выразил убеждение, что ее потенциал может быть привлечен и в дальнейшем.

Ранее Андрей Сибига заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, в частности, в Анкаре. Именно столица Турции является одним из глобальных дипломатических центров.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал саммит НАТО в Анкаре историческим. По его словам, союзникам удалось добиться консенсуса.

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