Турция предложила Украине и РФ перемирие в двух сферах

Турция выступает за мораторий на боевые действия в двух сферах, которые являются ключевыми не только для России и Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на пресс-конференции в Киеве 16 июля, передает МИД Украины в Facebook.
Глава МИД Турции заявил, что главной целью его страны является полное прекращение войны между Россией и Украиной.
"Если это невозможно, можно объявить мораторий на боевые действия в нескольких критически важных областях, имеющих значение как для Украины, так и для России, а также для всех стран", - отметил Фидан.
Он призвал стороны воздержаться от ударов по двум направлениям, касающимся безопасности:
Видео: совместная пресс-конференция в Киеве министров иностранных дел Украины и Турции (facebook.com/UkraineMFA)
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Киеве с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Стороны провели детальные переговоры по:
Сибига отметил важную многолетнюю роль Турции в мирном процессе и выразил убеждение, что ее потенциал может быть привлечен и в дальнейшем.
Ранее Андрей Сибига заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, в частности, в Анкаре. Именно столица Турции является одним из глобальных дипломатических центров.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал саммит НАТО в Анкаре историческим. По его словам, союзникам удалось добиться консенсуса.