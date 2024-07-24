Туреччина за запитом Росії затримала підривника автомобіля офіцера ГРУ

Що передувало

Нагадаємо, вранці 24 липня у Москві на стоянці по вулиці Синявинській підірвався автомобіль Toyota Land Cruiser. У ньому знаходилися офіцер Головного розвідувального управління Росії (ГРУ) та його дружина.

Причиною вибуху автомобіля стала детонація вибухового пристрою, який був встановлений у ньому.

Пізніше повідомлялося, що слідчі вийшли на слід підозрюваного, який потрапив на камери спостереження, коли в ніч перед вибухом прикріплював СВП під авто.

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