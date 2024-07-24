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Турция по запросу России задержала подрывника автомобиля офицера ГРУ

Иллюстративное фото: полиция Турции (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Турецком Бодруме задержали россиянина, которого подозревают в подрыве автомобиля офицера Главного разведывательного управления России (ГРУ) в Москве утром 24 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, утром 24 июля с запросом в Турцию обратились представители российского подразделения Интерпола.

Они сообщили, что "Евгений Серебряков, гражданин России, который совершил теракт с заминированным автомобилем в Москве, в результате чего два человека получили ранения, прибыл в Турцию самолетом Москва-Бодрум".

Выяснилось, что мужчина прибыл в аэропорт Бодрума в 09:40. Там его не задержали, поскольку он не был в Международной базе розыска. Позже подозреваемого задержали в Бодруме подразделения полиции провинции Мугла.

Что предшествовало

Напомним, утром 24 июля в Москве на стоянке по улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В нем находились офицер Главного разведывательного управления России (ГРУ) и его супруга.

Причиной взрыва автомобиля стала детонация взрывного устройства, установленного в нем.

Позже сообщалось, что следователи вышли на след подозреваемого, который попал на камеры наблюдения, когда в ночь перед взрывом прикреплял СВП под авто.

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