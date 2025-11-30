Туреччина "занепокоєна" атаками СБУ на танкери "тіньового флоту" Росії

Атаки СБУ на танкери "тіньового флоту" РФ

Нагадаємо, 28 листопада у Чорному морі неподалік протоки Босфор сталися вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" Росії - Kairos та Virat. Внаслідок вибухів судна загорілися.

Щодо 274-метрового танкера Kairos Міністерство транспорту Туреччини уточнило, що на ньому стався вибух і спалахнула пожежа, коли він ішов із Єгипту до російського порту Новоросійськ. Інцидент стався за 28 морських миль від турецького узбережжя.

Ще один танкер, Virat, постраждав від вибуху приблизно за 35 морських миль від узбережжя Туреччини, трохи східніше у Чорному морі.

Вчора стало відомо, що танкер Virat "тіньового флоту" Росії, який 28 листопада загорівся після вибухів біля Босфору, був повторно атакований.

Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що ці танкери уразили морські безпілотники СБУ Sea Baby з посиленою бойовою частиною.

Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.

Зазначимо, що обидва танкери, Kairos і Virat, входять до списку суден, що підпадають під санкції проти Росії, запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Відомо, що під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми, і прямували на завантаження у порт Новоросійськ.