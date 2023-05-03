Туреччина закрила свій повітряний простір для Вірменії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу в інтерв'ю NTV .

"Я не можу прийняти це (встановлення пам'ятника в Єревані, - ред.). У відповідь ми закрили свій повітряний простір для вірменських літаків. До Туреччини на зустріч приїде тільки спікер парламенту Вірменії, у виняткових випадках, ми йому дозволили. Якщо вони продовжать, ми зробимо нові кроки", - заявив Чавушоглу.

Відзначимо, що в Єревані було відкрито меморіал, який присвяченій операції "Немезида", під час якої було вбито низку політичних діячів Османської імперії та Азербайджанської Демократичної Республіки.

"Відкриття цього ганебного пам'ятника прославляє криваву операцію, що відкрила шлях до жахливих терактів, унаслідок яких було вбито 31 турецького дипломата і членів їхніх сімей... Такі провокаційні кроки, несумісні з духом процесу нормалізації відносин між Туреччиною і Вірменією, жодним чином не сприятимуть зусиллям зі встановлення міцного і стійкого миру і стабільності в регіоні. Навпаки, вони негативно вплинуть на процес нормалізації", - зазначили в МЗС Туреччини.