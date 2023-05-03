Турция закрыла свое воздушное пространство для Армении
Турция закрывает воздушное пространство для армянских самолетов. Все из-за скандала вокруг установки памятника посвященного операции "Немезида".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в интервью NTV.
"Я не могу принять это (установление памятника в Ереване, - ред.). В ответ мы закрыли свое воздушное пространство для армянских самолетов. В Турцию на встречу приедет только спикер парламента Армении, в исключительных случаях, мы ему разрешили. Если они продолжат, мы предпримем новые шаги", - заявил Чавушоглу.
Отметим, что в Ереване был открыт мемориал, который посвященной операции "Немезида", во время которой был убит ряд политических деятелей Османской империи и Азербайджанской Демократической Республики.
"Открытие этого позорного памятника прославляет кровавую операцию, открывшую путь к ужасным терактам, в результате которых был убит 31 турецкий дипломат и члены их семей... Такие провокационные шаги, несовместимые с духом процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией, никоим образом не будут способствовать усилиям по установлению прочного и устойчивого мира и стабильности в регионе. Наоборот, они негативно повлияют на процесс нормализации", - отметили в МИД Турции.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, самолеты F-16 позволили бы Украине открыть аэропорт во Львове.
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