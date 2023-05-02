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У МЗС заговорили про можливість відкрити аеропорт у Львові: що для цього потрібно

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Україна, Вівторок 02 травня 2023 14:00
У МЗС заговорили про можливість відкрити аеропорт у Львові: що для цього потрібно Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Достатні засоби протиповітряної оборони дозволи б Україні відкрити аеропорт у Львові. Для цього потрібні літаки F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі каналу "1+1".

"До речі, якби у нас були F-16, і вони патрулювали українське небо, то принаймні аеропорт Львова можна було б спокійно відкривати і взагалі ні про що не турбуватися. Це все про ці затримки з ухваленням правильних рішень", - сказав він.

Кулеба нагадав історію з Patriot, які Україна просила ще на початку повномасштабної війни, а отримала через рік.

"Якби дали одразу, то набагато менше було б зруйновано міст і енергооб'єктів. Та сама історія повторюється з F-16. Звичайно, хочеться прийти і сказати: "Ну що ви тягнете, ви все одно це зробите". І в принципі, я так і кажу, якщо чесно. Але у них свої міркування, своя логіка і свій аналіз", - сказав Кулеба.

Кулеба прокоментував прогноз Євроконтролю про можливе обмеження польотів над Україною до 2029 року.

"Це Євроконтроль так сильно з запасом, про всяк випадок", - сказав він.

За його словами, всі в Україні хочуть, щоб хоча б один аеропорт запрацював. "Але це питання безпеки, і чи полетять авіакомпанії. Тому працюємо над цим, хочемо, щоб це сталося якнайшвидше. Але те, що Євроконтроль занадто консервативну висловив позицію - це однозначно", - додав міністр.

Раніше в "Украерусі" заявили, що польоти цивільної авіації в Україні не відновляться, поки в повітряному просторі не буде забезпечена повна безпека.

Нагадаємо, Євроконтроль прогнозував, що обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України, Росії та Білорусії можуть зберегтися до 2029 року.

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Львів Дмитро Кулеба
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