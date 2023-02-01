Туреччина закриє аеропорти для авіакомпаній РФ і Білорусі, що літають на Boeing

Туреччина попереджає про закриття аеропортів для російських і білоруських авіакомпаній, що експлуатують літаки американського виробництва Boeing.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Авиаторщина".

Наприклад, найбільший турецький оператор наземного обслуговування авіарейсів Havaş повідомив, що може повністю припинити роботу зі 170 лайнерами перевізників із РФ, які потрапили під експортні санкції США. Через обмеження, що забороняють заправку, техобслуговування та ремонт цих бортів за кордоном, Havaş порадила цим авіакомпаніям літати до Туреччини лише на повітряних суднах, що містять менше ніж 25% деталей американського виробництва. Такі літаки не підпадають під санкції і можуть обслуговуватися в аеропортах.

Низка російських авіакомпаній отримали листи від Havaş ще наприкінці грудня. У документах йдеться, що під заборону можуть потрапити "деякі чи всі рейси", які здійснюються до Туреччини.

Havaş натякає, що рішення ухвалене під тиском Бюро промисловості та безпеки Мінторгу США. Відомство попередило турецьких чиновників, що тим можуть загрожувати тюремні терміни і штрафи, а турецькій економіці - втрата експортних привілеїв, якщо Анкара надаватиме послуги з постачання запчастин та заправки літаків американського виробництва російських та білоруських авіакомпаній, що потрапили під експортні обмеження США.

У зв'язку з цим Havaş вирішила провести комплексну перевірку, щоб виявити ризики та наслідки для свого бізнесу та зацікавлених сторін.

