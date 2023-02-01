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Турция закроет аэропорты для авиакомпаний РФ и Беларуси, летающих на Boeing

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Турция, Среда 01 февраля 2023 16:47
Турция закроет аэропорты для авиакомпаний РФ и Беларуси, летающих на Boeing Фото: российские и белорусские авиакомпании, летающие на Boeing, не будут обслуживаться в аэропортах Турции (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Турция предупреждает о закрытии аэропортов для российских и белорусских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты американского производства Boeing.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Авиаторщина".

К примеру, крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания авиарейсов Havaş сообщил, что может полностью прекратить работу со 170 лайнерами перевозчиков из РФ, попавшими под экспортные санкции США. Из-за ограничений, запрещающих заправку, техобслуживание и ремонт этих бортов за границей, Havaş посоветовала этим авиакомпаниям летать в Турцию только на воздушных судах, содержащих менее 25% деталей американского производства. Такие самолеты не подпадают под санкции и могут обслуживаться в аэропортах.

Ряд российских авиакомпаний получили письма от Havaş еще в конце декабря. В документах говорится, что под запрет могут попасть "некоторые или все рейсы", совершаемые в Турцию.

Havaş намекает, что решение принято под давлением Бюро промышленности и безопасности Минторга США. Ведомство предупредило турецких чиновников, что тем могут угрожать тюремные сроки и штрафы, а турецкой экономике - потеря экспортных привилегий, если Анкара будет предоставлять услуги по поставке запчастей и заправке самолетов американского производства российских и белорусских авиакомпаний, подвергшихся экспортным ограничениям США.

В этой связи Havaş решила провести комплексную проверку, чтобы выявить риски и последствия для своего бизнеса и заинтересованных сторон.

Недавно РБК-Украина сообщало, что крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовым вернуться в страну после войны с Россией.

Кроме того, мы писали, что Украина надеется на десятый пакет ЕС, который будет касаться и атомной сферы.

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