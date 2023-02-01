Попереджувальні та каральні: які санкції пропонують запровадити проти "Росатому"

Україна сподівається, що десятий пакет ЄС торкнеться й атомної сфери. Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола, яка опікується російськими санкціями, запропонувала два варіанти.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Ядерні" санкції. Коли та чим Захід може натиснути на атомну енергетику Росії ".

Є ідея запровадити два види санкцій - попереджувальний пакет та каральний. Останній можна застосувати у разі виникнення серйозного ядерного інциденту на українській АЕС, яка перебуває під окупацією, йдеться у матеріалах групи, підготовлених як санкційні пропозиції для США, ЄС та країн G7.

Що увійде до попереджувального пакету?

Заборона на постачання уранової сировини із Росії. Вона вдарить по російському видобутку і змусить центральноазіатські поставки, які зараз здійснюються через Росію, знайти альтернативний маршрут на ринки країн із розвиненою економікою. Щоправда, Росія відносно невеликий виробник урану – у 2021 році на неї припало 5,5% від загального обсягу.

Персональні санкції щодо ключових чиновників "Росатому", включаючи членів правління "Росатому", гендиректора Олексія Ліхачова та керівників ключових дочірніх компаній - Uranium One, "Тенекс", "ТВЕЛ". Персональні санкції щодо працівників "Росатому", які втручалися у роботу атомних електростанцій на території окупованої України.

Заморозка нових контрактів із "Росатомом" на послуги з постачання ядерного палива, а також заморозка нових контрактів на будівництво атомних електростанцій. Крім того, пропонується обмежити російський вплив у МАГАТЕ.

"Громадяни Росії та Білорусі у керівництві МАГАТЕ мають бути позбавлені доступу до даних про Україну та виключені з процесу ухвалення рішень з українських питань", – йдеться у пропозиціях.

Яким може бути каральний пакет?

Взяття під контроль активів "Росатому" в західних країнах з міркувань національної безпеки, закриття представництв "Росатому", зокрема, у країнах-союзниках України (Чехія, Угорщина, Франція, США, Японія, та Сінгапур), а також висилка пов'язаних з "Росатомом" російських дипломатів.

Також йдеться про перегляд усіх міжнародних науково-дослідних проектів за участю "Росатома" з метою виключення компанії з міжнародних проектів (INPRO, GIF, SNETP).

До того ж пропонується запровадити санкції проти "Росатому" та всіх його 262 дочірніх та 50 афілійованих компаній, що не дозволить їм торгувати у західних валютах або вести бізнес із західними компаніями. А у разі ядерного інциденту пропонується обмежити спектр послуг із російської сторони спеціальними ліцензіями на обмежений період.