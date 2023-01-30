Ryanair наймає українських пілотів та бортпровідників, щоб бути готовим повернутися до країни
Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair наймає значну кількість українських пілотів та бортпровідників, щоб бути готовим повернутися до країни після закінчення війни з Росією.
Про це заявив гендиректор компанії Майкл О'Лірі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми сповнені рішучості повернутися в Україну, як тільки це стане безпечним", - сказав О'Лірі.
Напередодні війни він говорив, що розглядає можливість розміщення в Україні до 20 літаків.
"Ми наймаємо достатню кількість українських пілотів та бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли… відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно", - сказав О'Лірі аналітикам після публікації фінансових результатів за третій квартал.
Нагадаємо, ірландська авіакомпанія, найбільша в Європі за кількістю пасажирів, на Ryanair очікує дуже сильного зростання пасажирів і тарифів у найближчі роки, оскільки клієнти перемикаються з дорожчих літаків її конкурентів.
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