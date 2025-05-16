Туреччина закликала Україну та РФ "скористатись можливістю" під час відкриття переговорів

Під час відкриття переговорів між Україною та Росією, голова турецького МЗС побажав сторонам "удачі".

"Ця зустріч знаменує собою перший прямий контакт з березня 2022 року. Ми повинні скористатися цією можливістю, щоб досягти прогресу на шляху до миру", - додав він.

Він зауважив, що війна продовжує забирати життя, у зв'язку з чим негайне припинення вогню стає дедалі важливішим. Зокрема наступний етап визначатиметься через "вибір, який ми робимо, і кроки, які ми робимо".

У тому ж числі Фідан назвав вчорашній візит президента Володимира Зеленського важливим кроком до початку переговорів між Україною та Росією.