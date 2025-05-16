Турция призвала Украину и РФ "воспользоваться возможностью" во время открытия переговоров

Во время открытия переговоров между Украиной и Россией, глава турецкого МИД пожелал сторонам "удачи".

"Эта встреча знаменует собой первый прямой контакт с марта 2022 года. Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы достичь прогресса на пути к миру", - добавил он.

Он отметил, что война продолжает уносить жизни, в связи с чемнемедленное прекращение огня становится все более важным. В частности следующий этап будет определяться через "выбор, который мы делаем, и шаги, которые мы делаем".

В том же числе Фидан назвал вчерашний визит президента Владимира Зеленского важным шагом к началу переговоров между Украиной и Россией.