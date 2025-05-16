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Турция призвала Украину и РФ "воспользоваться возможностью" во время открытия переговоров

Фото: Хакан Фидан, глава Министерства иностранных дел Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская и российская делегации во время переговоров должны воспользоваться возможностью, чтобы достичь прогресса на пути к завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Хакана Фидана, которого цитирует CNN.

Во время открытия переговоров между Украиной и Россией, глава турецкого МИД пожелал сторонам "удачи".

"Эта встреча знаменует собой первый прямой контакт с марта 2022 года. Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы достичь прогресса на пути к миру", - добавил он.

Он отметил, что война продолжает уносить жизни, в связи с чемнемедленное прекращение огня становится все более важным. В частности следующий этап будет определяться через "выбор, который мы делаем, и шаги, которые мы делаем".

В том же числе Фидан назвал вчерашний визит президента Владимира Зеленского важным шагом к началу переговоров между Украиной и Россией.

 

Переговоры Украины и России в Турции

Российский диктатор Владимир Путин недавно выступил с предложением возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, одновременно отвергнув инициативу Запада по 30-дневному режиму тишины.

Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности к личной встрече, однако российская сторона ограничилась направлением делегации.

Сначала переговоры между Украиной и Россией планировались на 15 мая, однако были перенесены на 16-е.

Сегодня в Стамбуле состоялась встреча в формате Украина-США-Турция. Также недавно стало известно о начале переговоров между Киевом и Москвой.

Больше подробностей - в материале РБК-Украина.

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