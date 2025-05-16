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Україна та Росія розпочали переговори в Стамбулі

П'ятниця 16 травня 2025 13:47
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Україна та Росія розпочали переговори в Стамбулі Фото: Україна та Росія розпочали переговори в Стамбулі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українська та російська делегації розпочали переговори. На початку зустрічі також присутні представники Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

Варто додати, що у складі російської делегації:

  • Мединський Володимир Ростиславич - помічник Путіна (глава делегації);
  • Галузін Михайло Юрійович - заступник міністра закордонних справ Росії;
  • Костюков Ігор Валерійович - начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ;
  • Фомін Олександр Васильович - замістити міністра оборони РФ.

Членами української делегації, яку очолює голова Міністерства оборони Рустем Умєров, є:

  • перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця;
  • заступник голови СБУ Олександр Поклад;
  • перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський;
  • заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Шевченко;
  • заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький;
  • заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Євген Шинкарьов;заступник начальника штабу Командування ВМС Олександр Дьяков;
  • начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексій Маловацький;
  • старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов;
  • офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмічов;
  • радник глави Офісу президента Олександр Бевз.

Як повідомляли джерела РБК-Україна, переговори між Україною та Росією ймовірно проходитимуть без посередників, оскільки російська сторона виступила проти присутності представників США й Туреччини.

Переговори України та Росії у Туреччині

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін запропонував поновити переговори з Україною в Стамбулі 15 травня, проте відмовився від пропозиції Заходу щодо 30-денного припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі, однак Росія відправила на переговори лише свою делегацію.

Спочатку перемовини між Києвом і Москвою мали відбутися 15 травня, але їх перенесли на наступний день - 16 травня.

Сьогодні у Стамбулі спершу пройшла зустріч у форматі Україна-США-Туреччина, після чого були заплановані переговори за участі України й Росії. Докладніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

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