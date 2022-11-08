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Литва хоче спростити обмін водійських прав для українців

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Литва, Вівторок 08 листопада 2022 22:12
Литва хоче спростити обмін водійських прав для українців Фото: Литва відтепер обмінює українські водійські права на місцеві без іспитів (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Громадяни України відтепер зможуть не складати у Литві теоретичний і практичний іспити при зміні прав водія категорії B з українських на місцеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Литви.

Наразі остаточний проєкт угоди, за словами заступника міністра внутрішніх справ Сігіти Щаєвієне, перебуває на узгодженні в українських інституціях, його підписання очікується найближчим часом.

"Ми всіма силами підтримуємо Україну та допомагаємо українцям, які приїхали до Литви, тому прагнемо якомога швидше підписати нову двосторонню угоду, яка дозволить громадянам України в Литві міняти водійські права без іспитів. Те саме стосуватиметься громадян Литви в Україні", - підкреслила Щаєвієне.

Нещодавно повідомлялось, що литовські прикордонники не пропустили в країну вагони з російською військовою символікою. Потяги прямували з РФ до Білорусі.

Нагадаємо, що у Литві обговорюють можливість заборони на в'їзд за візами громадянам Білорусі.

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