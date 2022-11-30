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У ще одному місті Польщі з'явилась точка обміну водійських прав

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Краків, Середа 30 листопада 2022 23:30
У ще одному місті Польщі з'явилась точка обміну водійських прав Фото: Українці отримали можливість обміняти права в Кракові (Виталий Носач РбК-Украина)
Автор: РБК-Україна

Відтепер українці в польському Кракові зможуть обміняти водійські права. Це вже трете місто Польщі де це стало можливим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головний сервісний центр МВС України

Завдяки співпраці Головного сервісного центру МВС та Державної міграційної служби України надання послуги обміну посвідчення водія, виданого в Україні, відтепер і в Кракові. За перший день послугою встигли скористатись вже 4 українці.

Послугу обміну посвідчення можна отримати:

  • у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім’я, по батькові чи стать);
  • коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше, оскільки їх термін дії - 2 роки);
  • у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються).

Записатись на обмін можливо онлайн — через електронну чергу або в порядку "живої" черги. Важливо, що послуга обміну надається лише особисто, лише за наявності фізичного документу.

Для отримання послуги необхідний такий пакет документів:

  • паспорт громадянина України;
  • довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • посвідчення водія, яке підлягає обміну.

Графік ДП "Документ" у Кракові, за яким можна обміняти посвідчення водія:

  • Вівторок - пятниця з 10:00 до 17:00,
  • Субота з 10:00 до 15:30,
  • Неділя - понеділок: - вихідні дні.

Нагадаємо, інші дві адреси у Польщі, де можна отримати послугу обміну українського посвідчення водія:

  • Варшава, 02-222, Єрусалимська алея, 179 (ТРЦ "Blue City"),
  • Гданськ, 80-809, Cienista, 30, (ТЦ "Kaufland - Galeria Chełm").

За весь період надання такої послуги у Польщі станом на 27 листопада вже обміняно 1 372 посвідчень водія.

Раніше в РБК-Україна повідомляли, що Польща офіційно посилила правила в'їзду для росіян.

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Польща Водійське посвідчення
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