У ще одному місті Польщі з'явилась точка обміну водійських прав
Відтепер українці в польському Кракові зможуть обміняти водійські права. Це вже трете місто Польщі де це стало можливим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головний сервісний центр МВС України
Завдяки співпраці Головного сервісного центру МВС та Державної міграційної служби України надання послуги обміну посвідчення водія, виданого в Україні, відтепер і в Кракові. За перший день послугою встигли скористатись вже 4 українці.
Послугу обміну посвідчення можна отримати:
- у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім’я, по батькові чи стать);
- коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше, оскільки їх термін дії - 2 роки);
- у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються).
Записатись на обмін можливо онлайн — через електронну чергу або в порядку "живої" черги. Важливо, що послуга обміну надається лише особисто, лише за наявності фізичного документу.
Для отримання послуги необхідний такий пакет документів:
- паспорт громадянина України;
- довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- посвідчення водія, яке підлягає обміну.
Графік ДП "Документ" у Кракові, за яким можна обміняти посвідчення водія:
- Вівторок - пятниця з 10:00 до 17:00,
- Субота з 10:00 до 15:30,
- Неділя - понеділок: - вихідні дні.
Нагадаємо, інші дві адреси у Польщі, де можна отримати послугу обміну українського посвідчення водія:
- Варшава, 02-222, Єрусалимська алея, 179 (ТРЦ "Blue City"),
- Гданськ, 80-809, Cienista, 30, (ТЦ "Kaufland - Galeria Chełm").
За весь період надання такої послуги у Польщі станом на 27 листопада вже обміняно 1 372 посвідчень водія.
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