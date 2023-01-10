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Турция признает украинские водительские права без экзамена

Новина українською →
Турция, Вторник 10 января 2023 19:27
Турция признает украинские водительские права без экзамена Фото: вступило в силу Соглашение о взаимном признании и обмене водительских прав между Украиной и Турцией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 10 января, вступило в силу Соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений между Украиной и Турцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел в Telegram.

Настоящее Соглашение означает, что граждане Украины, переехавшие на временное или постоянное проживание в Турцию, смогут обменять свое украинское водительское удостоверение на турецкое без сдачи теоретических и практических экзаменов. Так же граждане Турции, временно или постоянно проживающие в Украине и имеющие турецкие водительские права, смогут обменять их без сдачи экзаменов в сервисном центре МВД.

Чтобы обменять водительские права гражданам Украины, проживающим в Турции, можно обратиться в местные управления населения, предоставив, при этом предусмотренный законодательством Турецкой Республики перечень документов.

Для обмена национального водительского удостоверения, выданного в Турции, гражданин Турции должен обратиться в любой удобный сервисный центр МВД на территории Украины и подать следующие документы:

  • вид на постоянное проживание или вид на временное проживание;
  • копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
  • медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством (на время действия военного состояния медицинская справка не является обязательной);
  • турецкое национальное водительское удостоверение и его заверенный перевод на украинский язык.

Двустороннее соглашение касается водительских удостоверений всех категорий транспортных средств.

Напомним, еще в одном городе Польши появилась точка обмена украинских водительских прав.

В свою очередь, из-за потока беженцев, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину Литва хочет упростить для украинцев обмен водительских прав.

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