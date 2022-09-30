Канада розширила список санкції проти Росії: подробиці

Канада запровадили нові санкції проти Росії через проведення "референдумів" в Україні. До списків увійшли представники дітей російських політиків та представників окупаційних "адміністрацій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Канади.

Канада розширила санкції щодо РФ, внісши до списків 43 нових прізвища. В перелік потрапив колишній Святогірський міський голова Володимир Бандура, який перейшов на бік окупантів. Під обмеження потрапив "голова тимчасової адміністрації Бердянська та Бердянського району" Олександр Сауленко. Також Канада запровадила санкції проти Єлизавети Пєскової, яка є дочкою прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Санкції були введені проти Кирила Малофєєва, який є сином Костянтина Малофєєва, голови ради директорів групи компаній "Царгород", заступник Глави всесвітнього російського народного собору. Обмеження торкнулись і членів родини глави російської держкорпорації ВЕБ Ігоря Шувалова.