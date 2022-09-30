Британія запровадила санкції проти голови Центробанку РФ Набіулліної

У п'ятницю, 30 вересня, Британія розширила список санкцій проти РФ та додала в нього ще російських чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Британії.

Британія запровадила санкції проти голови Центрального банку Росії Ельвіри Набіулліної.

"Ельвіра Набіулліна є залученою особою. Оскільки Набіулліна отримує вигоду від уряду Росії або надає йому підтримку, працюючи на уряді Росії як голова Центрального банку Російської Федерації", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті британського уряду.

У квітні 2022 року Австралія та Канада ввели персональні санкції проти Набіулліної.