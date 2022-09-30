Британія запровадила санкції проти голови Центробанку РФ Набіулліної
У п'ятницю, 30 вересня, Британія розширила список санкцій проти РФ та додала в нього ще російських чиновників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Британії.
Британія запровадила санкції проти голови Центрального банку Росії Ельвіри Набіулліної.
"Ельвіра Набіулліна є залученою особою. Оскільки Набіулліна отримує вигоду від уряду Росії або надає йому підтримку, працюючи на уряді Росії як голова Центрального банку Російської Федерації", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті британського уряду.
У квітні 2022 року Австралія та Канада ввели персональні санкції проти Набіулліної.
Нагадаємо, що Британія розширила санкції проти РФ через "референдуми" в Україні.
Також, у ЄС обговорюють повну заборону імпорту російських алмазів.
Раніше, у ЄС запропонували заборонити експорт до Росії смартфонів.
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