В ООН заявили про продовження переговорів щодо "зернової угоди"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ООН, якого цитує Sky News.

За словами представника ООН, переговори щодо Чорноморської угоди, яка забезпечує експорт українського продовольства тривають з "усіма сторонами", проте особисті переговори з Росією завершилися.

Зазначається, що Україна наполягає на продовженні угоди на 120 днів, як було раніше юридично оформлено. Проте Росія хоче продовжити "зерновий коридор" лише на 60 днів.

"Росіяни зрозуміли, що 60 днів (продовження) юридично неможливі, тому вони намагаються знайти вихід", - зазначив у коментарі ЗМІ український урядовець.

Варто додати, що термін дії "зернової угоди" закінчується 18 березня.

Нагадаємо, раніше у МЗС Росії заявили, що хочуть продовжити угоду про експорт української продукції Чорним морем лише на 60 днів.

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