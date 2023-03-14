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В ООН заявили про продовження переговорів щодо "зернової угоди"

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Стамбул, Вівторок 14 березня 2023 12:20
В ООН заявили про продовження переговорів щодо "зернової угоди" Фото: в ООН заявили, що продовжують переговори щодо "зернового коридору" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Неформальні переговори щодо продовження "зернової угоди" ще тривають. Росія намагається зменшити термін дії домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ООН, якого цитує Sky News.

За словами представника ООН, переговори щодо Чорноморської угоди, яка забезпечує експорт українського продовольства тривають з "усіма сторонами", проте особисті переговори з Росією завершилися.

Зазначається, що Україна наполягає на продовженні угоди на 120 днів, як було раніше юридично оформлено. Проте Росія хоче продовжити "зерновий коридор" лише на 60 днів.

"Росіяни зрозуміли, що 60 днів (продовження) юридично неможливі, тому вони намагаються знайти вихід", - зазначив у коментарі ЗМІ український урядовець.

Варто додати, що термін дії "зернової угоди" закінчується 18 березня.

Нагадаємо, раніше у МЗС Росії заявили, що хочуть продовжити угоду про експорт української продукції Чорним морем лише на 60 днів.

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Російська Федерація ООН зерновий коридор
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