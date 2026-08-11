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Туреччина схвалила амністію для частини бойовиків партії Курдистану

01:19 11.08.2026 Вт
2 хв
Скільки ув'язнених випустять на першому етапі після прийняття законопроєкту партії Ердогана?
aimg Пилип Бойко
Туреччина схвалила амністію для частини бойовиків партії Курдистану Фото: президент Туреччини (Getty Images)
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Парламент Туреччини ухвалив закон поданий партією Реджепа Таїпа Ердогана, який має стати першим законодавчим кроком у межах процесу припинення багаторічного конфлікту з курдською Робочою партією Курдистану (РПК). Документ передбачає пом’якшення покарання для частини бойовиків, які складуть зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

За документ проголосували 468 депутатів, проти виступили 88, ще шестеро утрималися. Документ передбачає призупинення кримінального переслідування та ув’язнення за окремі правопорушення терміном від п’яти до десяти років.

За оцінками законодавців, на першому етапі це може стосуватися близько 3500 людей, пов’язаних із РПК. Якщо особи, які підпадуть під дію закону, не скоюватимуть нових злочинів протягом визначеного періоду, справи проти них можуть бути закриті, а покарання вважатимуться відбутими.

Водночас закон не поширюється на людей, причетних до тяжких злочинів, зокрема вбивств.

Чому питання Оджалана залишається ключовим

Попри ухвалення закону, документ не визначає подальшу долю 77-річного Абдулли Оджалана - засновника РПК, який останні 27 років перебуває в ув’язненні на острові Імралі поблизу Стамбула.

Саме Оджалан відіграв важливу роль у запуску нинішнього мирного процесу. У лютому 2025 року він закликав своїх прихильників скласти зброю та перейти до політичних і демократичних методів захисту прав курдської меншини.

Водночас раніше представники РПК заявляли, що звільнення Оджалана є однією з головних умов для повноцінного завершення процесу. Керівництво угруповання попереджало, що без цього частина положень нового закону може залишитися лише формальністю.

Реакція турецької влади та політичних сил

Віцепрезидент Туреччини Джевдет Йилмаз заявив, що справа Оджалана не підпадає під дію нового закону. Водночас він зазначив, що засновник РПК може відіграти роль у мирному процесі, не уточнивши деталей.

Після голосування Йилмаз назвав ухвалення документа «історичним кроком» і заявив, що широка підтримка парламенту свідчить про політичний консенсус.

"Ми очікуємо, що процеси роззброєння та розпуску будуть здійснені якомога швидше", - зазначив він.

Позитивно оцінив голосування і Девлет Бахчелі - лідер націоналістичної Партії націоналістичного руху (MHP) та союзник президента Ердогана. Саме його несподівана підтримка діалогу з Оджаланом восени 2024 року стала одним із факторів початку нинішнього процесу, зазначає видання.

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