Туреччина розблокувала Чорне море для танкерів після паузи, - Bloomberg

Туреччина відновила дозвіл на прохід торговельних суден через свої протоки у напрямку Чорного моря. Рух танкерів та контейнеровозів відновився після кількох днів невизначених затримок через безпекові ризики в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Деталі відновлення руху

Як зазначає вмдання, за даними відстеження суден, нафтовий танкер Aegean Dream зайшов у протоку Дарданелли в неділю, 9 серпня, після очікування з четверга.

Його кінцева точка призначення - термінал Каспійського трубопровідного консорціуму в російському Новоросійську. Також у неділю вранці водний шлях пройшов контейнеровоз Mehmet Kahveci A, який також прямував до Новоросійська.

Раніше Генеральне управління берегової безпеки Туреччини повідомляло суднам, що прямують до портів України та Росії, про тимчасове припинення видачі транзитних дозволів.

Офіційних пояснень причин такого кроку турецька влада та Міністерство транспорту не надали.

Загрози безпеці та пропозиція мораторію

Затримки руху збіглися зі зростанням занепокоєння турецької сторони щодо безпеки цивільного судноплавства.

Останнім часом у Чорному морі почастішали напади на торговельні судна, зокрема ті, що ходять під прапором Туреччини або належать турецьким компаніям.

У зв'язку з цим Анкара запропонувала сторонам конфлікту тимчасово припинити удари по цивільному флоту.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, країна звернулася до України та РФ із закликом оголосити обмеження на атаки у чорноморській акваторії.

"У нас є кілька заходів щодо цього питання, які ми представили нашому президенту. Ми їх впроваджуємо", - заявив очільник МЗС Туреччини.

Окрім того, за даними джерел серед американських посадовців, Україна погодилася сприяти гарантуванню безпечного проходу для окремих неросійських нафтових танкерів.