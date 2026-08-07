Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан створили новий оборонний союз
Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан уклали угоду про взаємну оборону на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Документ передбачає, що напад на одного з учасників розглядатиметься як атака на всіх трьох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Що передбачає угода
Пакт підписали у Мецці наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. Переговори щодо угоди тривали близько року.
Відповідно до спільної заяви, мета документу — посилити колективне стримування та протистояти можливій агресії. При цьому сторони не уточнили, які саме військові зобов'язання вони беруть на себе і які дії мають наслідки у разі нападу.
Віце-президент Туреччини Джевдет Йилмаз підкреслив, що угода не спрямована проти конкретної держави і має виключно оборонний характер. Воно також не скасовує чинні домовленості учасників з іншими країнами.
На тлі регіональної ескалації
Угода укладена в умовах конфлікту на Близькому Сході. Іран та його союзники завдавали ударів по країнах Перської затоки, що створило загрози для енергетичної та транспортної інфраструктури регіону.
При цьому Саудівська Аравія, Туреччина і Пакистан заявляють про прагнення зміцнити регіональну безпеку. Саудівська Аравія залишається одним із найбільших експортерів нафти, Туреччина має в своєму розпорядженні другу за чисельністю армію в НАТО, а Пакистан є єдиною державою з ядерною зброєю серед мусульманських країн.
Представник Саудівської Аравії окремо заявив, що новий пакт не є створенням військового чи сектантського блоку та не пов'язаний з ядерними амбіціями чи гонкою озброєнь.
Нагадуємо, що Іран попередив країни Перської затоки, що у разі нових ударів США по його території Тегеран може завдати ударів у відповідь по державам регіону та їх енергетичній інфраструктурі.