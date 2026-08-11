Турция одобрила амнистию для части боевиков партии Курдистана

Парламент Турции принял закон, поданный партией Реджепа Тайипа Эрдогана, который должен стать первым законодательным шагом в рамках процесса прекращения многолетнего конфликта с курдской Рабочей партией Курдистана (РПК). Документ предусматривает смягчение наказания части боевиков, которые составят оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

За документ проголосовали 468 депутатов, против выступили 88, еще шестеро воздержались. Документ предусматривает приостановление уголовного преследования и заключение за отдельные правонарушения на срок от пяти до десяти лет.

По оценкам законодателей, на первом этапе это может касаться около 3500 человек, связанных с РПК. Если лица, подпадающие под действие закона, не будут совершать новых преступлений в течение определенного периода, дела против них могут быть закрыты, а наказания будут считаться произошедшими.

В то же время, закон не распространяется на людей, причастных к тяжким преступлениям, в частности убийствам.

Почему вопрос Оджалана остается ключевым

Несмотря на принятие закона, документ не определяет дальнейшую судьбу 77-летнего Абдуллы Оджалана – основателя РПК, который последние 27 лет находится в заключении на острове Имрали вблизи Стамбула.

Именно Оджалан сыграл немаловажную роль в запуске нынешнего мирного процесса. В феврале 2025 года он призвал своих сторонников сложить оружие и перейти к политическим и демократическим методам защиты прав курдского меньшинства.

В то же время, ранее представители РПК заявляли, что увольнение Оджалана является одним из главных условий для полноценного завершения процесса. Руководство группировки предупреждало, что без этого часть положений нового закона может остаться только формальностью.

Реакция турецких властей и политических сил

Вице-президент Турции Джевдет Йилмаз заявил, что дело Оджалана не подпадает под действие нового закона. В то же время, он отметил, что учредитель РПК может сыграть роль в мирном процессе, не уточнив деталей.

После голосования Йылмаз назвал принятие документа "историческим шагом" и заявил, что широкая поддержка парламента свидетельствует о политическом консенсусе.

"Мы ожидаем, что процессы разоружения и роспуска будут осуществлены как можно скорее", - отметил он.

Позитивно оценил голосование и Девлет Бахчели – лидер националистической Партии националистического движения (MHP) и союзник президента Эрдогана. Именно его неожиданная поддержка диалога с Оджаланом осенью 2024 стала одним из факторов начала нынешнего процесса, отмечает издание.