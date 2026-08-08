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У МЗС Туреччини натякнули, що Росія може застосувати ядерну зброю

23:50 08.08.2026 Сб
2 хв
За яких обставин Москва може піти на такий крок?
aimg Едуард Ткач
У МЗС Туреччини натякнули, що Росія може застосувати ядерну зброю Фото: Хакан Фідан (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан коментуючи російсько-українську війну натякнув, що Росія у разі критичного виснаження на фронті та в тилу може застосувати ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Anadolu.

"Коли війна на виснаження на фронті перетворюється на виснаження в тилу, питання вже не в тому, програти війну чи ні, а в тому, чи продовжите ви існувати як нація. Ви використовуєте останній засіб, який у вас є", - сказав Фідан.

Він підкреслив, що якщо руйнування досягнуть критичного рівня, то Росія може вдатися до останнього засобу (натяк на ядерну зброю). За словами міністра, суспільство в РФ уже вимагає чогось подібного.

"Під час мого візиту до Росії здавалося, що це питання може бути порушене, оскільки йшлося про те, що громадськість вимагає чогось подібного. Ми говорили про це західним партнерам, і вони теж це знають. Це небезпечна ситуація. Все, що, як люди кажуть, не станеться, в результаті відбувається", - заявив глава МЗС Туреччини.

Резюмуючи він підкреслив, що міжнародній спільноті потрібно будь-що втрутитися і зупинити війну, оскільки вона поширюється і географічно, і з точки зору цілей і методів.

За словами Фідана, війна РФ проти України може перейти на ще більш високий рівень, тому цієї ситуації треба уникнути.

Що ще відомо

Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара закликала Україну та Росію ввести мораторій на удари по торговельних суднах у Чорному морі.

Також ми писали, що, за словами в.о. глави МЗС України Андрія Сибіги, спеціальні посланці Трампа мають намір приїхати до Києва для відновлення мирних переговорів.

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Російська Федерація Туреччина Ядерна зброя Війна в Україні
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