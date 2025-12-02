Туреччина різко скоротила імпорт російської нафти на фоні санкцій, - Reuters

Так, поставки нафти Urals до Туреччини скоротилися на 100 тисяч барелів на день порівняно з жовтневими рівнями, а загальний імпорт минулого місяця знизився приблизно до 200 тисяч барелів на добу.

Туреччина стала одним з найбільших покупців російської сирої нафти з 2022 року, коли європейські покупці припинили закупівлі, і з того часу посідає друге місце серед морських імпортерів нафти Urals.

Згідно з даними Kpler, зі скороченням поставок Urals Туреччина збільшила імпорт альтернативних сортів сирої нафти, включаючи казахстанську CPC Blend та KEBCO, а також іракську Basrah.

CPC Blend, хоча й завантажується з російського порту, здебільшого виробляється казахстанськими компаніями. Обсяг імпорту CPC Blend з Казахстану звільнений від західних енергетичних санкцій та обмежень щодо російської нафти.

У листопаді Туреччина імпортувала 105 тисяч барелів на добу казахстанської CPC Blend, що є найвищим рівнем такого імпорту з лютого 2024 року..

Однак можливості турецьких нафтопереробних заводів здійснювати альтернативні закупівлі обмежені, оскільки пропозиція сирої нафти, подібної за якістю до Urals, на середземноморському ринку низька.