Турция резко сократила импорт российской нефти на фоне санкций, - Reuters

Так, поставки нефти Urals в Турцию сократились на 100 тысяч баррелей в день по сравнению с октябрьскими уровнями, а общий импорт в прошлом месяце снизился примерно до 200 тысяч баррелей в сутки.

Турция стала одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти с 2022 года, когда европейские покупатели прекратили закупки, и с тех пор занимает второе место среди морских импортеров нефти Urals.

Согласно данным Kpler, с сокращением поставок Urals Турция увеличила импорт альтернативных сортов сырой нефти, включая казахстанскую CPC Blend и KEBCO, а также иракскую Basrah.

CPC Blend, хотя и загружается из российского порта, в основном производится казахстанскими компаниями. Объем импорта CPC Blend из Казахстана освобожден от западных энергетических санкций и ограничений в отношении российской нефти.

В ноябре Турция импортировала 105 тысяч баррелей в сутки казахстанской CPC Blend, что является самым высоким уровнем такого импорта с февраля 2024 года.

Однако возможности турецких нефтеперерабатывающих заводов осуществлять альтернативные закупки ограничены, поскольку предложение сырой нефти, подобной по качеству к Urals, на средиземноморском рынке низкое.