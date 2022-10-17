ua ru
Пн, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччина пропонує використовувати модель зернової угоди для вирішення інших проблем

Новость на русском →
Стамбул, Понеділок 17 жовтня 2022 06:39
Туреччина пропонує використовувати модель зернової угоди для вирішення інших проблем Фото: Хулусі Акар, голова Міноборони Туреччини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

"Зернова угода" могла б стати моделлю для вирішення інших проблем, вважає міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на "Анадолу".

Він заявив про це на зустрічі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим у штабі спільного координаційного центру у Стамбулі, який було створено у рамках Чорноморської ініціативи.

Він повідомив, що з початку дії угоди з портів України вийшли 345 суден, які вивезли понад 7,7 млн тонн аграрної продукції.

"Сторони змогли сісти за стіл переговорів завдяки Чорноморській ініціативі. В Анкарі висловлюють надію на те, що надалі виконана робота стане моделлю для вирішення та інших проблем", - сказав він.

Акар заявив, що мета Туреччини - негайне врегулювання війни в Україні мирним шляхом. Анкара хоче сприяти зниженню напруженості.

Нагадаємо, угоду щодо "зернового коридору", термін дії якого визначався до 22 листопада, продовжать і надалі. З початку дії ініціативи було експортовано понад 7,7 млн тонн української агропродукції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
Українські захисники відбили атаки ворога на трьох напрямках, - Генштаб
Українські захисники відбили атаки ворога на трьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась
Роман Чернишевкореспондент Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась