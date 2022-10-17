Турция предлагает использовать модель зернового соглашения для решения других проблем
"Зерновая сделка" могла бы стать моделью для решения других проблем, считает министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".
Он заявил об этом на встрече с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым в штабе совместного координационного центра в Стамбуле, который был создан в рамках Черноморской инициативы.
Он сообщил, что с начала действия сделки из портов Украины вышли 345 судов, которые вывезли больше 7,7 млн тонн аграрной продукции.
"Стороны смогли сесть за стол переговоров благодаря Черноморской инициативе. В Анкаре выражают надежду на то, что впредь проделанная работа станет моделью для решения и других проблем", - сказал он.
Акар заявил, что цель Турции - незамедлительное урегулирование войны в Украине мирным путем. Анкара хочет способствовать снижению напряженности.
Напомним, соглашение по "зерновому коридору", срок действия которого определялся до 22 ноября, продлят и дальше. С начала действия инициативы было экспортировано более 7,7 млн. тонн украинской агропродукции.
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