Туреччина продовжує переговори щодо продовження та розширення "зернової угоди"

Повідомляється, що вчора н

Також зазначається, що в рамках угоди з портів України було вивезено

неформальні переговори щодо продовження "зернової ініціативи" ще тривають.

Раніше у МЗС Росії заявили, що хочуть продовжити угоду про експорт української продукції Чорним морем лише на 60 днів, що, за словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, суперечить домовленості.

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