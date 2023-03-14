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Туреччина продовжує переговори щодо продовження та розширення "зернової угоди"

Фото: Туреччина продовжує переговори щодо продовження та розширення "зернової угоди" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Туреччина продовжує переговори з Україною та Росією щодо продовження та розширення "зернової ініціативи" з урахуванням вимог сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Туреччини.

Повідомляється, що вчора н

Також зазначається, що в рамках угоди з портів України було вивезено

неформальні переговори щодо продовження "зернової ініціативи" ще тривають.

Раніше у МЗС Росії заявили, що хочуть продовжити угоду про експорт української продукції Чорним морем лише на 60 днів, що, за словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, суперечить домовленості.

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