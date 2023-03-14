Турция продолжает переговоры по продлению и расширению "зернового соглашения"

Турция продолжает переговоры с Украиной и Россией о продлении и расширении "зерновой инициативы" с учетом требований сторон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Турции.
Сообщается, что вчера
Также отмечается, что в рамках соглашения по портам Украины было вывезено
неформальные переговоры по продолжению "зерновой инициативы" еще длятся.
Ранее в МИД России заявили, что хотят продлить соглашение об экспорте украинской продукции Черным морем всего на 60 дней, что, по словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, противоречит договоренности.
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