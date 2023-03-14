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Туреччина продовжує переговори щодо продовження та розширення "зернової угоди"

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Туреччина, Вівторок 14 березня 2023 14:15
Туреччина продовжує переговори щодо продовження та розширення "зернової угоди" Фото: Туреччина продовжує переговори щодо продовження та розширення "зернової угоди" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Туреччина продовжує переговори з Україною та Росією щодо продовження та розширення "зернової ініціативи" з урахуванням вимог сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Туреччини.

Повідомляється, що вчора на переговорах між делегаціями ООН, України та Росії було оголошено, що РФ підтримає продовження угоди на 60 днів і виступає за продовження угоди, якщо буде досягнуто достатнього прогресу для сприяння експорту продовольчих товарів і добрив країни-агресора на міжнародні ринки.

"Крім того, згідно з дорученням нашого президента, наш міністр продовжує зустрічатися та координувати дії зі своїми співрозмовниками та відповідними органами влади, щоб продовжити діяльність зернової ініціативи, яка була успішно проведена в координації, та розширити її відповідно до договору з урахуванням вимог сторін", - сказано у повідомленні.

Туреччина заявляє, що продовжуватиме виконувати свою роль у забезпеченні миру та гуманітарної допомоги в регіоні.

Також зазначається, що в рамках угоди з портів України було вивезено 24 млн тонн зерна.

Нагадаємо, раніше в ООН зазначили, що неформальні переговори щодо продовження "зернової ініціативи" ще тривають.

Раніше у МЗС Росії заявили, що хочуть продовжити угоду про експорт української продукції Чорним морем лише на 60 днів, що, за словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, суперечить домовленості.

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