Туреччина продовжує переговори щодо продовження та розширення "зернової угоди"

Туреччина продовжує переговори з Україною та Росією щодо продовження та розширення "зернової ініціативи" з урахуванням вимог сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Туреччини .

Повідомляється, що вчора н а переговорах між делегаціями ООН, України та Росії було оголошено, що РФ підтримає продовження угоди на 60 днів і виступає за продовження угоди, якщо буде досягнуто достатнього прогресу для сприяння експорту продовольчих товарів і добрив країни-агресора на міжнародні ринки.

"Крім того, згідно з дорученням нашого президента, наш міністр продовжує зустрічатися та координувати дії зі своїми співрозмовниками та відповідними органами влади, щоб продовжити діяльність зернової ініціативи, яка була успішно проведена в координації, та розширити її відповідно до договору з урахуванням вимог сторін", - сказано у повідомленні.

Туреччина заявляє, що продовжуватиме виконувати свою роль у забезпеченні миру та гуманітарної допомоги в регіоні.

Також зазначається, що в рамках угоди з портів України було вивезено 24 млн тонн зерна.

Нагадаємо, раніше в ООН зазначили, що неформальні переговори щодо продовження "зернової ініціативи" ще тривають.

Раніше у МЗС Росії заявили, що хочуть продовжити угоду про експорт української продукції Чорним морем лише на 60 днів, що, за словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, суперечить домовленості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.