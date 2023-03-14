Турция продолжает переговоры по продлению и расширению "зернового соглашения"

Турция продолжает переговоры с Украиной и Россией о продлении и расширении "зерновой инициативы" с учетом требований сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Турции .

Сообщается, что вчера на переговорах между делегациями ООН, Украины и России было объявлено, что РФ поддержит продление соглашения на 60 дней и выступает за продление соглашения, если будет достигнут достаточного прогресса для содействия экспорту продовольственных товаров и удобрений страны-агрессора на международные рынки.

"Кроме того, согласно поручению нашего президента, наш министр продолжает встречаться и координировать действия со своими собеседниками и соответствующими органами власти, чтобы продолжить деятельность зерновой инициативы, успешно проведенной в координации, и расширить ее в соответствии с договором с учетом требований сторон", - говорится в сообщении.

Турция заявляет, что будет продолжать свою роль в обеспечении мира и гуманитарной помощи в регионе.

Также отмечается, что в рамках соглашения по портам Украины было вывезено 24 млн тонн зерна.

Напомним, ранее в ООН отметили, что неформальные переговоры по продолжению "зерновой инициативы" еще длятся.

Ранее в МИД России заявили, что хотят продлить соглашение об экспорте украинской продукции Черным морем всего на 60 дней, что, по словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, противоречит договоренности.

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