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Туреччина продовжить співпрацювати з Росією у позитивному ключі, - Ердоган

П'ятниця 22 вересня 2023 07:59
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Туреччина продовжить співпрацювати з Росією у позитивному ключі, - Ердоган Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Туреччина надалі має намір продовжувати співпрацювати з Російською Федерацією у позитивному ключі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Наразі не можна ігнорувати таку країну. Ми продовжимо наші відносини з Росією у позитивному ключі", - заявив Ердоган.

Президент Туреччини також заявив, що не може дозволити собі погодитись негативним ставленням світових лідерів до президента РФ Володимира Путіна через вторгнення в Україну.

"І лідери, і прем'єр-міністри негативно ставляться до Путіна. Звичайно, у нас не однакове ставлення. Я не вважаю таке ставлення вірним. Тому що Росія – не звичайна країна", – додав він.

В останні тижні Туреччина, зокрема, веде переговори зі світовими лідерами щодо сприяння у страхуванні російського експорту продовольства та добрив.

Співробітництво РФ та Туреччини

Навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Туреччина продовжує активно співпрацювати із РФ. Так, Москва активно закуповує через дружню державу підсанкційні товари та виробляє експорт соббтвенной продукції.

Так, у жовтні минулого року Росія заявила, що може перемістити транзит газу до Європи трубопроводом "Північний потік-1" до Чорноморського регіону та Туреччини.

Потім в адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона назвали безглуздою пропозицію Путіна президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану щодо будівництва газового хаба біля кордонів ЄС.

Згодом президент Туреччини заявив, що домовився з російським президентом Володимиром Путіним про створення газового хаба .

У вересні цього року Путін сказав, що Росія близька до угоди з Туреччиною щодо створенняцентру торгівлі природним газом.

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