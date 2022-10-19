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Ердоган заявив, що домовився з Путіним про створення в Туреччині "газового хаба"

Новость на русском →
Туреччина, Середа 19 жовтня 2022 13:19
Ердоган заявив, що домовився з Путіним про створення в Туреччині "газового хаба" Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що домовився з російським президентом Володимиром Путіним про створення "газового хаба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Виступаючи перед членами своєї "Партії справедливості та розвитку" у парламенті, Ердоган заявив, за словами Путіна, Європа може отримувати газ через Туреччину.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін минулого тижня заявив, що Туреччина є найбільш надійним маршрутом для доставки газу до Європейського Союзу і запропонував створити там "газовий хаб".

"Під час роботи цього хаба, який ми могли б створити разом, звичайно ж, це був би і майданчик не тільки для постачання, а й для визначення ціни, тому що це дуже важливе питання - питання ціноутворення", - сказав Путін в Астані 13 жовтня.

При цьому він заявив, що "сьогодні ці надхмарні ціни ми могли б легко регулювати на нормальному ринковому рівні".

Ця пропозиція надійшла у зв'язку з тим, що Росія прагне зберегти свій енергетичний вплив на Європу, одночасно перенаправляючи постачання з балтійського газопроводу "Північний потік", пошкодженого внаслідок вибухів минулого місяця.

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