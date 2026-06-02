Туреччина продовжить контракти з Росією на постачання газу: що відомо про угоду

06:42 02.06.2026 Вт
1 хв
Поточні існучі контракти Анкари та Москви закінчуються наприкінці цього року
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівник біля труби "Північний потік-2" (Getty Images)

Туреччина та Росія обговорюють продовження угод про постачання природного газу після 2026 року, оскільки термін дії поточних контрактів закінчується наприкінці року.

Турецька державна компанія Botas веде переговори з російським газовим гігантом "Газпром" про поновлення імпортних контрактів, повідомив Bloomberg міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар ​​на Бакинському енергетичному форумі в Азербайджані.

За його словами, потенційні обсяги та термін дії ще не узгоджені.

Наголошується, що в грудні Анкара продовжила два контракти з "Газпромом" на отримання газу трубопроводами "Турецький потік" та "Блакитний потік".

Як відомо, Туреччина є другим за величиною ринком компанії після Китаю, оскільки вона втратила більшість клієнтів у Європі після вторгнення в Україну в 2022 році.

Як повідомлялось, переорієнтація експорту російського скрапленого газу з Європи до Азії може обернутися для Москви значним падінням доходів через різке зростання логістичних витрат.

Також ми писали, що США різко наростили експорт СПГ до Європи, активно розширюючи потужності на узбережжі Мексиканської затоки.

