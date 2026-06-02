Турция продлит контракты с Россией на поставку газа: что известно о сделке

Турция и Россия обсуждают продление соглашений о поставках природного газа после 2026 года, поскольку срок действия текущих контрактов истекает в конце года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Турецкая государственная компания Botas ведет переговоры с российским газовым гигантом "Газпром" о возобновлении импортных контрактов, сообщил Bloomberg министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар на Бакинском энергетическом форуме в Азербайджане.
По его словам, потенциальные объемы и срок действия еще не согласованы.
Отмечается, что в декабре Анкара продлила два контракта с "Газпромом" на получение газа по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".
Как известно, Турция является вторым по величине рынком компании после Китая, поскольку она потеряла большинство клиентов в Европе после вторжения в Украину в 2022 году.
