Туреччина продовжить контракти з Росією на постачання газу: що відомо про угоду

Туреччина та Росія обговорюють продовження угод про постачання природного газу після 2026 року, оскільки термін дії поточних контрактів закінчується наприкінці року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Турецька державна компанія Botas веде переговори з російським газовим гігантом "Газпром" про поновлення імпортних контрактів, повідомив Bloomberg міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар ​​на Бакинському енергетичному форумі в Азербайджані.

За його словами, потенційні обсяги та термін дії ще не узгоджені.

Наголошується, що в грудні Анкара продовжила два контракти з "Газпромом" на отримання газу трубопроводами "Турецький потік" та "Блакитний потік".

Як відомо, Туреччина є другим за величиною ринком компанії після Китаю, оскільки вона втратила більшість клієнтів у Європі після вторгнення в Україну в 2022 році.