Турция продлит контракты с Россией на поставку газа: что известно о сделке

06:42 02.06.2026 Вт
Текущие существующие контракты Анкары и Москвы заканчиваются в конце этого года
aimg Юлия Маловичко
Фото: работник возле трубы "Северный поток-2" (Getty Images)
Турция и Россия обсуждают продление соглашений о поставках природного газа после 2026 года, поскольку срок действия текущих контрактов истекает в конце года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Турецкая государственная компания Botas ведет переговоры с российским газовым гигантом "Газпром" о возобновлении импортных контрактов, сообщил Bloomberg министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар на Бакинском энергетическом форуме в Азербайджане.

По его словам, потенциальные объемы и срок действия еще не согласованы.

Отмечается, что в декабре Анкара продлила два контракта с "Газпромом" на получение газа по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Как известно, Турция является вторым по величине рынком компании после Китая, поскольку она потеряла большинство клиентов в Европе после вторжения в Украину в 2022 году.

Как сообщалось, переориентация экспорта российского сжиженного газа из Европы в Азию может обернуться для Москвы значительным падением доходов из-за резкого роста логистических расходов.

Также мы писали, что США резко нарастили экспорт СПГ в Европу, активно расширяя мощности на побережье Мексиканского залива.

