Ізраїль заявив про ліквідацію новоспеченого голови Генштабу Ірану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Зазначається, що Шадмані очолював Центральний штаб Хатам-аль-Анбія, який також відомий як військове командування Ірану з надзвичайних ситуацій. Він замінив на цій посаді генерал-майора Голама Алі Рашида, який загинув ще у п'ятницю, 13 червня, під час перших ізраїльських ударів.

ЦАХАЛ стверджує, що Шадмані був де-факто найвищим військовим командиром Ірану, "начальником військового штабу" та вважався найближчим військовим діячем до верховного лідера Алі Хаменеї.

"Він командував як Революційною гвардією, так і іранськими збройними силами... Виконуючи різні ролі, він мав безпосередній вплив на наступальні плани Ірану, спрямовані проти Ізраїля", - заявили у ЦАХАЛі.