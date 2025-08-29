Туреччина припиняє всі торговельні та економічні зв'язки з Ізраїлем, - глава МЗС

Фідан зазначив, що ці кроки стали відповіддю на дії Ізраїлю в Секторі Газа, а також на удари по Сирії, Ємену та Лівану.

За його словами, Туреччина припинила всю торгівлю з Ізраїлем, закрила свій повітряний простір для ізраїльських літаків і не дозволяє турецьким кораблям заходити до ізраїльських портів.

Турецькі порти також заборонено використовувати для контейнеровозів, що перевозять зброю і боєприпаси для Ізраїлю.

"За участю 52 країн ми започаткували значну міжнародну ініціативу в ООН, закликаючи до припинення поставок зброї та боєприпасів, що живлять військову машину Ізраїлю", - заявив міністр.

Глава МЗС Туреччини назвав уряд Ізраїлю "расистським", а військову операцію проти ХАМАС у Газі - "геноцидом".

Також Фідан звинуватив Ізраїль у розширенні окупації Голанських висот і атаках на сирійську територію, включно з ударами по Дамаску.