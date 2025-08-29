Туреччина припиняє всі торговельні та економічні зв'язки з Ізраїлем, - глава МЗС

Туреччина вирішила припинити всі торговельні та економічні зв'язки з Ізраїлем. Анкара закрила свої порти для ізраїльських суден, а повітряний простір - для літаків.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Фідан зазначив, що ці кроки стали відповіддю на дії Ізраїлю в Секторі Газа, а також на удари по Сирії, Ємену та Лівану.
За його словами, Туреччина припинила всю торгівлю з Ізраїлем, закрила свій повітряний простір для ізраїльських літаків і не дозволяє турецьким кораблям заходити до ізраїльських портів.
Турецькі порти також заборонено використовувати для контейнеровозів, що перевозять зброю і боєприпаси для Ізраїлю.
"За участю 52 країн ми започаткували значну міжнародну ініціативу в ООН, закликаючи до припинення поставок зброї та боєприпасів, що живлять військову машину Ізраїлю", - заявив міністр.
Глава МЗС Туреччини назвав уряд Ізраїлю "расистським", а військову операцію проти ХАМАС у Газі - "геноцидом".
Також Фідан звинуватив Ізраїль у розширенні окупації Голанських висот і атаках на сирійську територію, включно з ударами по Дамаску.
Нагадаємо, вже понад рік президент і уряд Туреччини регулярно критикують Ізраїль за воєнну кампанію проти ХАМАС у Секторі Газа, що розпочалася у жовтні 2023 року.
На початку травня 2024 року Анкара призупинила торгівлю з Ізраїлем і готова відновити її після дозволу на безперебійний і достатній потік гуманітарної допомоги в Сектор Газа.
У червні цього року президент Туреччини Реджеп Ердоган емоційно висловився про удари Ізраїлю по ядерних та військових об'єктах Ірану.
Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан рішуче засудив військову операцію Ізраїлю в Секторі Газа і закликав ООН не допустити ескалації війни у регіоні.
Під час виступу в Раді Безпеки ООН 16 липня, Фідан звинуватив армію Ізраїлю в геноциді населення Сектора Газа і зазначив, що анклав уже перетворився на "концентраційний табір".
Він звернув увагу на масове переміщення населення, масштабні руйнування та свідоме блокування гуманітарної допомоги в регіоні.