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Глава МЗС Туреччини закликав ООН зупинити Ізраїль у Секторі Газа

Четвер 17 липня 2025 03:30
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Глава МЗС Туреччини закликав ООН зупинити Ізраїль у Секторі Газа Фото: міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан рішуче засудив військову операцію Ізраїлю в Секторі Газа і закликав ООН не допустити ескалації війни у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Global.

Під час виступу в Раді Безпеки ООН 16 липня, Фідан звинуватив армію Ізраїлю в геноциді населення Сектора Газа і зазначив, що анклав уже перетворився на "концентраційний табір".

Він звернув увагу на масове переміщення населення, масштабні руйнування та свідоме блокування гуманітарної допомоги в регіоні.

За словами міністра, "мирних жителів без розбору вбивають у пунктах роздачі допомоги, коли вони намагаються дістати їжу та воду", а "голод використовується як зброя війни".

"Поки ми зібралися в цій залі сьогодні, геноцидна війна Ізраїлю проти палестинського народу триває безупинно. Понад 2 мільйони людей зазнають неймовірних страждань у Газі", - заявив міністр.

Порушення гуманітарного права

Під час виступу, Фідан також звинуватив Ізраїль у порушенні всіх засадничих принципів міжнародного гуманітарного права.

Він попередив, що гуманітарна криза у Секторі Газа переросла у випробування глобальної моральної рішучості та підкреслив, що "це не може тривати далі".

"Лише Організація Об’єднаних Націй може забезпечити ефективне, нейтральне та гідне надання гуманітарної допомоги. Основоположні принципи гуманітарної діяльності - гуманність, нейтральність, неупередженість і незалежність - мають бути збережені", - сказав він.

Загроза регіональної війни

Крім того, Фідан попередив, що воєнна кампанія Ізраїлю в Секторі Газа створює ризик ширшої ескалації в регіоні.

Він наголосив, що "ця стратегія агресії поширюється не лише на Палестину, а й на Ліван, Сирію та Іран", а "в Сирії ізраїльські удари ставлять під загрозу крихкий мир, здобутий дорогою ціною".

Очільник турецького МЗС закликав міжнародну спільноту запобігти подальшій ескалації та не допустити, щоб Сирія знову занурилася в хаос.

Палестинська держава і критика ООН

Глава МЗС Туреччини заявив про підтримку Анкарою повного міжнародного визнання Держави Палестина та її членства в ООН, і вважає це необхідною умовою для досягнення тривалого миру на Близькому Сході.

На завершення виступу, міністр різко розкритикував Раду Безпеки ООН і заявив, що "вона підвела народ Гази та зневажила людську гідність".

За його словами, "це вже не просто гуманітарна катастрофа, а випробування нашої спільної людяності".

На думку Фідана, слід негайно "покласти край безкарності, забезпечити негайне і стале припинення вогню, доставити безперешкодну гуманітарну допомогу та відновити зобов’язання щодо формули двох держав".

Критика Туреччини на адресу Ізраїлю

Вже понад рік президент і уряд Туреччини регулярно критикують Ізраїль за воєнну кампанію проти ХАМАС у Секторі Газа, що розпочалася у жовтні 2023 року.

На початку травня 2024 року Анкара призупинила торгівлю з Ізраїлем і готова відновити її після дозволу на безперебійний і достатній потік гуманітарної допомоги в Сектор Газа.

У червні цього року президент Туреччини Реджеп Ердоган емоційно висловився про удари Ізраїлю по ядерних та військових об'єктах Ірану.

Водночас, Ізраїль висловив стурбованість виведенням військ США з Сирії. В Єрусалимі переконані, що це дозволить Туреччині посилити вплив у регіоні.

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Туреччина Сектор Газа
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