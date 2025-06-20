Війна Ізраїлю з Іраном наближається до "точки неповернення", - Ердоган

Ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном швидко досягає "точки неповернення". Така ситуація може вплинути не лише на Близький Схід.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За його словами, наслідки можуть вплинути на регіон, Європу та Азію "на багато років".

"На жаль, геноцид у Газі та конфлікт з Іраном швидко досягають точки неповернення. Це безумство має закінчитися якомога швидше", - розповів Ердоган.

Війна Ізраїлю з Іраном

Нагадаємо, з початку операції Ізраїлю проти Ірану минув уже тиждень. Ізраїль прицільно атакує військову інфраструктуру Ірану, а також ядерні об'єкти.

Головна мета ізраїльських військових - не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю.

Зокрема, в ніч на 20 червня близько 50 винищувачів Ізраїлю атакували Тегеран. Їхньою ціллю стали кілька ядерних об'єктів.

Своєю чергою, Іран сьогодні, 20 червня, вдень вдарив по кількох містах Ізраїлю балістичними ракетами. Відомо, що в Хайфі був "приліт", унаслідок чого постраждали щонайменше двоє людей.

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