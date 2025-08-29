RU

Турция прекращает все торговые и экономические связи с Израилем, - глава МИД

Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Турция решила прекратить все торговые и экономические связи с Израилем. Анкара закрыла свои порты для израильских судов, а воздушное пространство - для самолетов.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Фидан отметил, что эти шаги стали ответом на действия Израиля в Секторе Газа, а также на удары по Сирии, Йемену и Ливану.

По его словам, Турция прекратила всю торговлю с Израилем, закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов и не позволяет турецким кораблям заходить в израильские порты.

Турецкие порты также запрещено использовать для контейнеровозов, перевозящих оружие и боеприпасы для Израиля.

"С участием 52 стран мы начали значительную международную инициативу в ООН, призывая к прекращению поставок оружия и боеприпасов, питающих военную машину Израиля", - заявил министр.

Глава МИД Турции назвал правительство Израиля "расистским", а военную операцию против ХАМАС в Газе - "геноцидом".

Также Фидан обвинил Израиль в расширении оккупации Голанских высот и атаках на сирийскую территорию, включая удары по Дамаску.

 

Критика Израиля со стороны Турции

Напомним, уже более года президент и правительство Турции регулярно критикуют Израиль за военную кампанию против ХАМАС в Секторе Газа, начавшуюся в октябре 2023 года.

В начале мая 2024 года Анкара приостановила торговлю с Израилем и готова возобновить ее после разрешения на бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи в Сектор Газа.

В июне этого года президент Турции Реджеп Эрдоган эмоционально высказался об ударах Израиля по ядерным и военным объектам Ирана.

Недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан решительно осудил военную операцию Израиля в Секторе Газа и призвал ООН не допустить эскалации войны в регионе.

Во время выступления в Совете Безопасности ООН 16 июля, Фидан обвинил армию Израиля в геноциде населения Сектора Газа и отметил, что анклав уже превратился в "концентрационный лагерь".

Он обратил внимание на массовое перемещение населения, масштабные разрушения и сознательное блокирование гуманитарной помощи в регионе.

