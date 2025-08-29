Турция прекращает все торговые и экономические связи с Израилем, - глава МИД

Фидан отметил, что эти шаги стали ответом на действия Израиля в Секторе Газа, а также на удары по Сирии, Йемену и Ливану.

По его словам, Турция прекратила всю торговлю с Израилем, закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов и не позволяет турецким кораблям заходить в израильские порты.

Турецкие порты также запрещено использовать для контейнеровозов, перевозящих оружие и боеприпасы для Израиля.

"С участием 52 стран мы начали значительную международную инициативу в ООН, призывая к прекращению поставок оружия и боеприпасов, питающих военную машину Израиля", - заявил министр.

Глава МИД Турции назвал правительство Израиля "расистским", а военную операцию против ХАМАС в Газе - "геноцидом".

Также Фидан обвинил Израиль в расширении оккупации Голанских высот и атаках на сирийскую территорию, включая удары по Дамаску.