Туреччина працюватиме над продовженням "зернової угоди", - глава МЗС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Росія заявила, що її (зернову угоду, - ред.) можна продовжити на два місяці. Після цього двомісячного періоду ми продовжимо наші зусилля для дотримання угоди", - заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Нагадаємо, 16 березня Росія погодила продовження своєї частини зернової угоди лише на 60 днів. При цьому ООН та Туреччина виступали за подовження на 120 днів.

Також раніше ми писали, що в Організації Об'єднаних Націй (ООН) спостерігають прогрес у продовженні "зернової угоди", при цьому констатують, що перешкоди щодо пролонгації Чорноморської ініціативи ще залишаються.

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