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Турция будет работать над продлением "зернового соглашения", - глава МИД

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Турция, Суббота 18 марта 2023 15:40
Турция будет работать над продлением "зернового соглашения", - глава МИД Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Турция будет прилагать все усилия для продолжения действия "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Россия заявила, что его (зерновое соглашение, – ред.) можно продлить на два месяца. После этого двухмесячного периода мы продолжим наши усилия для соблюдения соглашения", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, 16 марта Россия согласовала продление своей части зернового соглашения всего на 60 дней . При этом ООН и Турция выступали за продление на 120 дней.

Также ранее мы писали, что в Организации Объединенных Наций (ООН) наблюдают прогресс в продлении "зернового соглашения", при этом констатируют, что препятствия пролонгации Черноморской инициативы еще остаются.

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