Ердоган заявив, що Туреччина більше нічого не чекає від ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, якого цитує "Анадолу" .

Він заявив, що Туреччина виконала всі обіцянки, які вона дала Європейському Союзу, але блок не виконав майже жодної зі своїх обіцянок.

"Навіть незважаючи на зміну адміністрацій, не змінилося несправедливе і упереджене ставлення Європейського Союзу до нашої країни, яке несумісне з принципом лояльності... Як Туреччина, ми не маємо жодних очікувань від Європейського Союзу, де нас змушують чекати вже 60 років", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини зазначив, що якщо ЄС відмовиться від візового режиму, який блок, за його словами, використовує як завуальовану санкцію проти Анкари, то він "виправить свої власні помилки".

"Якщо ні, то вони повністю втратять право мати від нас будь-які очікування в політичному, соціальному, економічному та військовому плані. Якщо вони мають намір припинити процес набуття повноправного членства, який зараз перетворився на порожні розмови, це також їхня особиста справа", - сказав він.

Ердоган також додав, що всі реформи, здійснені за останні 21 рік у сфері прав і свобод були проведені не тому, що хтось цього хотів, а тому, що "нація заслуговує на найкраще і найсучасніше".

Він також заявив, що Туреччина більше не може терпіти нових нав'язувань і нових умов для вступу його країни до ЄС.

Вступ Туреччини до ЄС

Зазначимо, Туреччина була офіційним кандидатом на вступ до ЄС протягом 24 років, але переговори про вступ зайшли в глухий кут через занепокоєння Брюсселя щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

Нещодавно Європарламент ухвалив доповідь, в якій йдеться про те, що процес приєднання Туреччини до блоку не може відновитися за нинішніх обставин. Після цього Ердоган заявив, що Анкара "може розлучитися" з ЄС, якщо це необхідно.

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