ua en ru
Сб, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ердоган припустив, що Туреччина "може розлучитися" з ЄС

Анкара, Субота 16 вересня 2023 17:11
UA EN RU
Ердоган припустив, що Туреччина "може розлучитися" з ЄС Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара "може розлучитися" з Європейським Союзом, якщо це необхідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган відреагував на доповідь Європейського парламенту щодо Туреччини.

"Європейський Союз робить кроки, щоб дистанціюватися від Туреччини. Ми оцінюємо ситуацію з урахуванням цих подій. Після цих оцінок ми можемо піти різними шляхами з ЄС, якщо буде потрібно", - сказав він.

Доповідь ЄС

Варто зазначити, Туреччина була офіційним кандидатом на вступ до ЄС протягом 24 років, але переговори про вступ зайшли в глухий кут через занепокоєння Брюсселя щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

Цього тижня Європарламент ухвалив доповідь, де йдеться, що процес приєднання Туреччини до блоку не може відновитися за нинішніх обставин. Європарламент закликав ЄС вивчити "паралельні та реалістичні рамки" для своїх зв'язків з Анкарою.

Нагадаємо, що Туреччина продовжує блокувати вступ Швеції до НАТО. Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив після саміту НАТО у Вільнюсі, що направить ратифікацію заявки Швеції до парламенту у жовтні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Турция Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Британська розвідка вважає, що Росія взимку битиме ракетами по енергетиці України
Британська розвідка вважає, що Росія взимку битиме ракетами по енергетиці України
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна