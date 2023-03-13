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Туреччина побудує сотні тисяч нових будинків для постраждалих від землетрусів, - Ердоган

Фото: Президент Туреччини Реджеп Ердоган (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив, що в країні планують побудувати понад 300 тисяч будинків для постраждалих від землетрусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Ми маємо намір завершити будівництво 244 тисяч одиниць житла і 75 тисяч сільських будинків протягом одного року", - зазначив політик.

Ердоган вказав, що землетруси, наслідки яких відчувалися на великій території, спричинили найбільше руйнувань і людських жертв у Хатаї.

"Той факт, що цей землетруси, які називають катастрофою століття, також сталися у дні, коли панували суворі зимові умови, ще більше посилив негативні наслідки", - додав президент.

Нагадаємо, вранців 6 лютого Туреччину сколихнули потужні землетруси. Кількість загиблих вже сягнула 47 тисяч.

До слова, збитки від землетрусів оцінюються в 80 мільярдів доларів. Унаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

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Турция