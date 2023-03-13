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Турция построит сотни тысяч новых домов для пострадавших от землетрясений, - Эрдоган

Фото: Президент Турции Реджеп Эрдоган (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что в стране планируют построить более 300 тысяч домов для пострадавших от землетрясений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Мы намерены завершить строительство 244 тысяч единиц жилья и 75 тысяч сельских домов в течение одного года", - отметил политик.

Эрдоган указал, что землетрясения, последствия которых ощущались на большой территории, повлекли больше всего разрушений и человеческих жертв в Хатае.

"Тот факт, что это землетрясения, которые называют катастрофой века, также произошли в дни, когда царили суровые зимние условия, еще больше усугубило негативные последствия", - добавил президент.

Напомним, утром 6 февраля Турцию всколыхнули мощные землетрясения. Число погибших уже достигло 47 тысяч.

К слову, ущерб от землетрясений оценивается в 80 миллиардов долларов. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

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Турция